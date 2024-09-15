Balayı dönüşü kaza: İbrahim Aday hayatını kaybetti

Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde balayı tatili dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada ölen İbrahim Aday'ın (21) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Aday için Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Acıpayam İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aday'ın cenazesine, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen eşi Ezgi Aday, ailesi ve yakınları, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Aday'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Muğla'dan Denizli istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, dün Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş ve şarampole devrilmiş, sürücü hayatını kaybetmiş, eşi Ezgi Aday ise hastaneye kaldırılmıştı.

Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenilmişti.