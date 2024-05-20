Balçova Belediye Başkanı Kent Konseyi ve Esnaf Masası Kuracak - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Kent Konseyi ve Esnaf Masası Kuracak

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, STK, dernek, muhtarlar, oda temsilcileri ve partililere kent konseyi ve esnaf masası kuracaklarını müjdeledi. Kent konseyinin ilçe yönetimine katkı sağlayacağını ve esnaf masasının da esnafın sorunlarına çözüm bulacağını belirtti.

20.05.2024 11:15
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(İZMİR)- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bir araya geldiği STK, dernek, muhtarlar, oda temsilcileri ve partililere kent konseyi ve esnaf masası kuracağı müjdesini verdi. Kent konseyinin ilçe yönetimine önemli katkılar koyacağına inandığını belirten Yiğit, esnaf masası sayesinde de esnafın sorunlarına kısa sürede çözüm bulacağını ifade etti.

Bir meclis üyesi arttı

Yerel seçim sonrasında ilçedeki STK, dernek, muhtarlar, esnaf odası temsilcileri ve CHP İlçe Başkanlığı yöneticileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Belediye Başkanı Onur Yiğit, çalışmaları hakkında bilgi verdi ve kent konseyi ile esnaf masası kuracaklarını söyledi. Yerel seçim sonrasında İzmir'de en çok oy alan üçüncü ilçe olduklarını belirten Yiğit, "Çok yoğun bir seçim kampanyası yaşadık. Hane, hane, sokak, sokak dolaştık. Genel Başkanımızın vurguladığı Türkiye ittifakını anlattık. Balçova ittifakı olarak ülkemizin tüm değerlerini kucaklayan bir sonuç aldık. Bu başarı hepimizin. Katkı koyan ilçemizin tüm dinamiklerinin temsilcisi olan sizlere çok teşekkür ediyoruz. İzmir'de en yüksek üçüncü oy alan ilçe olmamızın yanı sıra meclis üyesi sayımızı da 1 kişi artırdık. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan bu desteğe ve güvene layık olmak. Bu başarıya layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Kent konseyi ve esnaf masası kuracağız. Esnafımızın kendini ifade edeceği, sorunlarını hızlıca çözeceği bir yer olacak. Bunun yanı sıra 8 mahalle muhtarımızla da iletişimimiz yüksek olacak" diye konuştu.

Temizlik öncelikli olacak

Göreve seçildikten sonra temizlikle ve asfaltlama ile yakından ilgilendiğini belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra bozuk yolları düzelteceğiz. Temizliğe büyük önem vereceğiz. Ülkemizdeki ekonomik buhran belediyemizi de etkilemiş durumda. Ne yazık ki mali tablomuz çok iyi değil. Ancak şikalet etmek yerine çok çalışarak hem mali disiplini, hem de çalışma disiplinini kısa sürede oturtacağız. Sorunların arkasına sığınmadan, bahane üretmeden sizlerin de desteğiyle sıkıntıları düzelteceğiz."

"Bu başarı hepimizin"

CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm de yerel seçimde destek veren herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Neredeyse bir önceki seçimde ittifakın aldığı oya çok yakın bir oy aldık. Bu başarı tabi hep birlikte bizim başarımız. Belediye Başkanımız sahada olağanüstü bir çalışma yürüttü. Sizlerin de desteğiyle 'Balçova'da tarih yazdık' diyebiliriz. Bundan sonra da birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balçova Belediye Başkanı Kent Konseyi ve Esnaf Masası Kuracak - Son Dakika

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