Balçova Belediyesi Kaçak Moloz Dökümlerine Karşı Mücadele Başlattı - Son Dakika
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Balçova Belediyesi Kaçak Moloz Dökümlerine Karşı Mücadele Başlattı

Balçova Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kaçak moloz dökümü konusunda denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında ilçe genelinde denetimler sıkılaştırıldı ve kaçak döküm yaptığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

11.07.2024 10:57  Güncelleme: 11:16
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(İZMİR) - Balçova Belediyesi, kaçak moloz dökümlerine karşı mücadele başlattı. Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında ilçe genelinde denetimler sıkılaştırıldı. Denetimler kapsamında kaçak döküm yaptığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Balçova Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kaçak moloz dökümü konusunda denetimlerini sıkılaştırdı. Yeşil alanlara moloz dökülmesinin önüne geçmek için çalışan ekipler, bu suçu işleyenlere de cezai işlem uyguluyor.

Yeşil alanları izleme ve takipte ilçedeki güvenlik kameralarından da yararlanılırken vatandaşların tadilatları sonrası oluşan molozlarla ilgili de belediye destek sağlıyor. Vatandaş tadilat atıkları için 0232 4552041 ya da 4552043 numaralı telefonlarla iletişim kurarak hizmet alabiliyor. Molozun görüntü kirliliği yaratmanın yanı sıra doğaya da zararlı olduğunu belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Amacımız daha güzel, daha yeşil ve daha temiz bir Balçova'da yaşamanın yolunu açmak. Bunun da en önemli yollarından birisi de çevreyi korumak. İklim krizi dünyamızı her geçen gün daha çok tehdit ediyor. Vatandaşlarımızı çevreyi koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Balçova, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova Belediyesi Kaçak Moloz Dökümlerine Karşı Mücadele Başlattı - Son Dakika

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