Balçova Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Balçova Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Balçova Belediyesi personeli, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla güne pembe kurdele takarak başladı. Ayrıca 21 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi ve çevre belediyelerle birlikte farkındalık etkinliği düzenlenecek.

15.10.2024 12:17  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR)- Balçova Belediyesi personeli, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratma amacıyla güne pembe kurdele takarak başladı. Sabah mesaiye başlamadan önce kurdele takan çalışanlar, tüm gün bu şekilde hizmet verecek. Belediye ayrıca 21 Ekim Pazartesi günü Dokuzeylül Üniversitesi, Güzelbahçe ve Narlıdere Belediyelediyle birlikte meme kanseri farkındalık etkinliği düzenleyecek.

Bosnova Belediyesi personeli, meme kanserine dikkat çekmek için mesaiye pembe kurdele takarak başladı. Personel, tüm gün yakalarında pembe kurdeleyle hizmet verecek.

Balçova Belediyesi ayrıca 21 Ekim Pazartesi günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Güzelbahçe ve Narlıdere belediyeleriyle birlikte meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirecek.

"Sağlıklı Yaşam Destek Seminerleri 1" adını taşıyan etkinlik, Belediye Engelliler Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. "Bugün senin günün, erken teşhis hayat kurtarır" sloganını taşıyan etkinliğin açılış konuşmasını, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt yaparken, program "Fark Ekmek Elimizde" adlı panelle devam edecek. Panelin konuşmacısı, DEÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Özçakar olacak. Etkinlik stant çalışması ve uygulamalı eğitim ile son bulacak. Balçova Belediyesi ayrıca meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için çok sayıda el broşürü dağıttı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balçova Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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