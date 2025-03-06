Balçova'da Kadınlar Günü'nde Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Balçova'da Kadınlar Günü'nde Tiyatro Gösterimi

Balçova Belediyesi'ne ait İleri Yaş Bireyler Olgun Genç Merkezi'nin tiyatro topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Çiçekler de Ağlar' adlı oyunla kadın sorunlarına dikkat çekti. 65 yaş üstü amatör oyuncuların sahne aldığı oyunda, izleyicilere farklı kültürlerden kadınların zorlukları anlatıldı.

06.03.2025 15:41
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(İZMİR)- Balçova Belediyesi'ne bağlı İleri Yaş Bireyler Olgun Genç Merkezi'nin kursiyerlerinden oluşan Tiyatro Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sahneledikleri oyunla kadın sorunlarına dikkat çekti.

65 yaş üstü amatör tiyatroculardan oluşan topluluk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu. "Çiçekler de Ağlar" adlı oyunda, farklı kültürlerden kadınların yaşadığı zorluklar sahneye taşındı. Olgun tiyatroculara, 9 ve 10 yaşındaki iki kız çocuğu da eşlik etti. Minik oyuncular, şarkı ve danslarıyla oyuna renk kattı.

Oyunun yazarı ve Olgun Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun eğitmeni Nilbanu Engindeniz, eserde kadın olmanın zorluklarını anlatarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Engindeniz, gösterilerine ilgi gösteren izleyicilere teşekkür etti.

Yaklaşık 50 dakika süren oyun, salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balçova'da Kadınlar Günü'nde Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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