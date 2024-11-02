Balfour Deklarasyonu 107. Yıldönümünde Protesto Edildi

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İsrail'in kuruluşuna giden süreci hızlandıran 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu, 107'inci yılında Ankara'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla büyükelçilik önünde toplanan bir grup, İngiltere aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın bildirisini okuyan ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, "Balfour Deklarasyonu, bizim için geçmişte kalmış tarihi bir olay değildir. Filistin'deki soykırımın yaşayan gerçeğidir." dedi.

Bugün Filistin'de yaşanan katliamların "Balfour Deklarasyonunun eseri" olduğunu belirten Karaman, "Birleşik Krallık ismini kullanan İngiltere, bizim için Birleşik Katiller adıyla not ettiğimiz adi bir suçludan başka bir şey değildir. Kendisini 'Üzerinde güneş batmayan imparatorluk' olarak tanımlayan İngiltere, 'gittiği yerde güneş doğmayan bir kara bulut' olarak iz bıraktığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Balfour'dan başlayarak bugüne kadar devam eden işgal ve zulüm eylemlerinin hesabını sormak üzere not ettiklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin günah galerisi Balfour'dan ibaret olmadığı gibi, Balfour Deklarasyonu da geçmişte kalmış tarihi bir belge olarak geçiştirilemez. Filistin halkının mağduriyeti karşısında dünyanın hala sessiz kalması ve bir çözüm üretememesi Balfour Deklarasyonu hedeflerinin tamamlanmadığının da bir göstergesidir. Özgür Filistin'in kurulması için 107 yıl önce bugün yayınlanan Balfour Deklarasyonuyla hesaplaşmamız kaçınılmazdır. Balfour deklerasyonu ve sonucundaki yüz yıllık işgali tanımıyoruz, onun meydana getirdiği kurumları da tanımayacak, meşru telakki etmeyeceğiz. Bir gün gelecek dünyanın adil, vicdanlı insanları olarak Balfour Deklarasyonunu yırtacak ve Siyonizmin sonunu, Filistin'in özgürlüğünü ilan eden deklarasyonumuzu yayınlayacağız."

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektupta, Filistin topraklarında İsrail vatanı oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgedeki halkın haklarına zarar gelmemesinin de sağlanacağı belirtiliyordu.

Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.