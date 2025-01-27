Balık Tutarken Kayalıklara Düşen Adam Ağır Yaralandı

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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Bahadır Yıldırım (53), liman bölgesinde balık tuttuğu sırada kayalıklara düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Akçakoca'ya gezmek için gelen Bahadır Yıldırım, zaman geçirmek için liman bölgesindeki deniz feneri yakınlarında balık tutmaya başladı. Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevrede bulunan diğer vatandaşların fark etmesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldırım, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahadır Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,