Balıkçı Adem ve Leylek Yaren'in 15 Yıllık Dostluğu
13.03.2026 10:41
Bursa'daki Adem Yılmaz, her yıl göç eden leyleği Yaren ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. 15 yıldır her göç zamanı gözünü gökyüzünden alamayan ve bu yıl da dostuna kavuşan balıkçı Adem Yılmaz da dostu Yaren'i besleyerek özlem gideriyor.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. 24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan Yaren leylek, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi. Yaren leylek, her yıl olduğu gibi göle açılan Yılmaz'ın kayığına konarak tuttuğu balıklarla beslendi.

YAREN İLE NAZLI KAVUŞTU

Balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren leylekten 15 gün sonra eşi Nazlı da 10 Mart'ta akşam saatlerinde Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyururken; buluşma anı, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kamerasına da yansıdı.

NAZLI GELDİKTEN SONRA İLK KAYIK BULUŞMASI

Nazlı geldikten sonra göldeki ilk kayık buluşması da gerçekleşti. Yaren leylek göle açılan Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, Nazlı leylek de onları izledi. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülenirken, Alper Tüydeş de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazlı geldikten sonraki ilk kayık buluşması gerçekleşmiş. Nazlı'ya neden Nazlı dediğimizi bu video gayet iyi anlatıyor. Yaren kayıkta Ademle beraber, Nazlı da tüneğinde onları izliyor. Ördekler de ikiliye ortak olmuşlar" dedi.

'ONU EVLADIM GİBİ SEVİYORUM'

Yılın yarısı boyunca yaşadıkları zorunlu ayrılığın kendisini çok üzdüğünü ve Yaren leylekle geçirdiği her anın çok kıymetli olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, "Balık avlarken tanışmıştık. Bu dostluk 15 yıldır devam ediyor. Bu sene diğerlerine göre çok daha erken geldi. 15 yıldır Yaren'i besliyorum. Yaren gelince çok mutlu oluyorum. Onu evladım gibi seviyorum. Onunla ilgilendiğim için dostluğumuz güzel gidiyor. Yaren'i çok özlemiştim. 6 ay bana zor geçti. Şimdi 6 ay boyunca beraber vakit geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Bursa, Doğa, Son Dakika

