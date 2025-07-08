Balıkçılar Av Sezonu İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkçılar Av Sezonu İçin Hazırlanıyor

08.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağı döneminde teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon öncesi bakım yapıyor.

Van'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla uygulanan av yasağı döneminde teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin korunması için başlatılan av yasağı devam ediyor.

Av yasağı nedeniyle teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, bu süreyi teknelerinin bakımını yapıp eksiklerini gidererek değerlendiriyor.

Belirlenen tarihler arasında kıyıya çektikleri teknelerinin paslanan yerlerini temizleyip boyayan, yıpranan bölümlerini onaran balıkçılar, eskiyen ağlarını da yenileyerek yasağın sona ermesini bekliyor.

15 Temmuz'da "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açılmayı planlayan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

"Güzel bir av sezonu bizi bekliyor"

Tuşba ilçesinde balıkçılık yapan Gökmen Yücebaş, AA muhabirine, av sezonunun bitmesine kısa süre kala teknelerin bakımına başladıklarını söyledi.

Teknelerini boyadıklarını, eskiyen yerlerini onardıklarını anlatan Yücebaş, şunları kaydetti:

"Av yasağı döneminde olduğumuz için teknelerimizi karaya çıkararak yeni sezon için bakımlarını yapıyoruz. Nasip olursa gelecek hafta tekrar 'vira bismillah' diyeceğiz. Limanımızda su seviyesi düşük olduğu için endişelerimiz var. Teknelerimiz limana girip çıkarken karaya oturma riski taşıyor. Limanımızda genişletme çalışmasının yapılmasını istiyoruz. Bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."

Balıkçı Harun Yücebaş, limanda 8 teknenin bakımının yapıldığını belirtti.

Av yasağı döneminde faaliyetlerini durduklarını ifade eden Yücebaş "Yeni sezonda balıkçılar olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçen sezon bizim açımızdan biraz düşük geçti ama bu senenin daha bereketli geçeceğine inanıyorum. Limanımızın eksikleri giderilmesiyle güzel bir av sezonu bizi bekliyor." diye konuştu.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını dile getiren Erkan Yılmaz da "Sezonun başlamasına kısa süre kaldı ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Limana çıkardığımız teknelerimizin eksiklerini gideriyoruz. Gölümüz sodalı olduğu için teknelerimiz çok çabuk paslanıyor. Biz de bu süreçte pasları temizliyoruz ve boya işlemi yapıyoruz. Bakımlarımızı her sene yapıyoruz. Av yasağının sona ermesiyle tekrar ağlarımızı göle bırakacağız. Bereketli bir yıl geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 15 Temmuz, Van Gölü, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Av Sezonu İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
10:09
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:30:18. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkçılar Av Sezonu İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.