Balıkçılardan 'Dubai Çikolatası' Benzetmesi - Son Dakika
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Balıkçılardan 'Dubai Çikolatası' Benzetmesi

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Edirne'de balıkçılar, yayın balıklarını Dubai çikolatasına benzeterek eğlenceli diyaloglar kurdular.

18.11.2024 09:51
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Balıkçılardan ilginç benzetme: "Bu da yerli canlı canlı Dubai çikolatası"

EDİRNE - Edirne Meriç Nehri'nde balık tutmaya çıkan balıkçılar, kayık dolusu balık tutular fakat son günlerde dünya gündeminde olan Dubai çikolatasını da unutmadılar.

Edirne'de yaşayan Murat Bilat ve Hüsmen Yılmaz, sabah erkenden çıktık. Çuvallar dolusu balık yakalayan balık avcıları, sazan ve levrekler balıklar sonrası yakaladıkları yayın balığı ile karaya çıktılar.

"Bu da bizim yerli canlı canlı Dubai çikolatası"

Balık ağlarına son takılan esmer yayın balıkları karşısında şaşıran iki kafadar balıkçı, aralarında Trakya şivesiyle konuşarak, hayretlerini şu şekilde anlattı:

"Ne yaptın ustam. Te işte birkaç parça balık aldık. Bir kaç parça mı? Gözü de doymuyor. Yeni çıkan Dubai çikolatası da çıktı. Sen yemedin mi, görmedin mi? Vallahi görmedim yemedim. Yemedim, nasıl bir şey o? Abe nasıl yemez, nasıl görmezsin, yemezsin? Göstereyim Dubai çikolatasını. Gerçi biraz pahalı. Bu da bizim yerli canlı canlı Dubai çikolatası. Budan yiyeceksin, bu soğuk havalarda, on numara. Direk damara gidiyor. Bilmeyenler öğrensin."

"Diğer balıkları bırak, traş onlar"

Kayık dolusu diğer balıkları soran arkadaşına, "Diğer balıkları bırak onları, traş onlar, gerçek Dubai çikolatası burada canlı canlı. Bunlar pötibör, traştan çikolata. Dubai çikolatası alacaksan bundan alacaksın. Başka çikolata arama yani" dedi.

"Teknenin kökünü kazımışsın"

Sabah saat saat 07.00'den itibaren yakaladıkları balıkların sevinçlerini paylaşan balıkçılar, "Bu ne bea arkadaş sazanların, teknenin kökünü kazımışsın. O levrek te sazan da var, aynalı da var" ifadelerini kullandılar.

O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştı.

Balıkçılardan \'Dubai Çikolatası\' Benzetmesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkçılardan 'Dubai Çikolatası' Benzetmesi - Son Dakika

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