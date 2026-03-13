Balıkçılardan İzmir Körfezi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılardan İzmir Körfezi Tepkisi

13.03.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Körfezi'nde çamur dökümü deniz ekosistemini tehdit ediyor, balıkçılar duruma isyan ediyor.

İzmir Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun Foça ve Karaburun açıklarında belirlenen koordinatlar yerine kıyıya yakın noktalara boşaltıldığını iddia eden balıkçılar duruma tepki gösterdi.

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, yaptığı açıklamada, döküm alanlarına riayet edilmediğini belirterek, bu durumun deniz ekosistemini ve bölge turizmini tehdit ettiğini vurguladı.

Çetin, dip akıntılarıyla kıyıya ulaşacak çamurun denizi girilemez hale getireceği uyarısında bulundu.

Balıkçı İlyas Bor da 1 Eylül 2025'ten bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını, yaklaşık 25 ağının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Balıkçı Necati Bozyar ise çamur taşıyan gemilerin konumlarının belirlenmemesi için takip cihazlarını kapattıklarını savundu.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise bölgenin Türkiye'deki 18 özel çevre koruma alanından biri olduğunu hatırlattı.

Sağlam, zıpkınla avlanmanın bile yasak olduğu bölgede 6 mil açık yerine 2 mil açığa döküm yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılardan İzmir Körfezi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:46:47. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkçılardan İzmir Körfezi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.