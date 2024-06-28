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Balıkçıların gün batımında balık mesaisi

HATAY - Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü nokta, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Balıkçılar, Akdeniz'de gün batımı eşliğinde nasiplerini aradı.

Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu yerde balıkçıların avlanması renkli görüntülere sahne oluyor.