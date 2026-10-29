Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kediyi Ayvalık Grup Amirliği kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kediyi Ayvalık Grup Amirliği kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilkent Mahallesi'ndeki ağaçta mahsur kalan kedi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ayvalık Grup Amirliği ekipleri kediyi merdivenli araç yardımıyla ulaştığı yerden indirip sahibine teslim etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'ndeki ağaçta mahsur kalan kediyi mahalle sakinleri kediyi çıktığı yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istediler.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca merdivenli araç yardımı ile ulaştı.

Çıktığı yerden inemeyen kedi, itfaiye erlerinin yardımı ile kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
BalıkesirSahilkentİtfaiyeAyvalıkGüncelYaşamkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:08:35. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta ağaçta mahsur kalan kediyi Ayvalık Grup Amirliği kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android