Balıkesir Ayvalık'ta lodos 3 tekneyi batırdı, halatı kopan tekne denizde sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Ayvalık'ta lodos 3 tekneyi batırdı, halatı kopan tekne denizde sürüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Ayvalık\'ta lodos 3 tekneyi batırdı, halatı kopan tekne denizde sürüklendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren kıyı bandında dalgaları artırdı. Gönül Köprüsü yakınlarında demirli 3 tekne su alarak batarken, bağlama halatı kopan direkli tekne diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne de denizde sürüklendi.

İlçede gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerHava DurumuBalıkesirBağlamaAyvalıkGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ekrem İmamoğlu ’yargılayacağım’ sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim Ekrem İmamoğlu 'yargılayacağım' sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim
Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin?
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:08:06. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta lodos 3 tekneyi batırdı, halatı kopan tekne denizde sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android