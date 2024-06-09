Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir\'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hava ve kara desteği sağlandı. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.

09.06.2024 15:55
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Şarköy Mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alandaki yangına müdahale eden ekiplerin çabası yetersiz kalınca Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden hava ve kara desteği istendi.

Geniş bir alana yayılan alevlere, orman işletmeye bağlı ararözler ile karadan, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çöplük alanda, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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