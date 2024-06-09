Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Seçildi

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Yağlı güreş düzenleyen kentlerin bir arada hareket edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkan seçildi.

09.06.2024 13:55  Güncelleme: 18:25
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(BALIKESİR) - Yağlı güreş düzenleyen kentlerin bir arada hareket edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkan seçildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı, Onhann Termal Otel'de gerçekleştirildi. Yağlı güreş düzenleyen belediyeleri bir araya getirmek, bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu sağlamak ve geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin toplantısında; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Katip üyeleri, Encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı.

Seçim sonucunda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi.

Yağlı Güreş Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'na katılarak öz kültürüne sahip çıkan tüm birlik üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Akın, şunları söyledi:

"Yağlı güreşin değerini artırmak adına söz veriyorum"

"Yağlı güreş, sadece geleneksel bir spor dalı olarak görülmemeli. Yağlı güreş; Türk Milleti'nin cesaretinin, boyun eğmemezliğinin ve sırtının yere gelmemezliğinin bir sembolü. Yağlı güreş, milletimizin asırlar boyunca süregelen kahramanlığının en somut ifadesi. Bir kültür ve yaşam biçiminin ifadesi olan bu geleneksel ata sporumuzu yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermekte kararlıyız. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki yağlı güreşlerin, Balıkesir'imiz için ayrı bir değeri var. Tarihte pek çok başpehlivan çıkarmış, Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi dünya şampiyonu bir isme sahip olan Balıkesir'imiz bu organizasyona ev sahipliği yaparak bizi ayrıca gururlandırıyor. Hem Kuvayı Milliye Şehri olarak hem yağlı güreşlerimizin merkezi olarak Balıkesir'imiz; milletimizin cesaretini, fedakarlığını, kahramanlığını en iyi sembolize eden yer konumunda. Böyle kahramanların, vatanperverlerin, sırtı yere gelmeyen asil Türk isimlerinin çıktığı memleketin bir ferdi ve Belediye Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gömeç'imizden Balya'mıza şehrimizin pek çok yerinde önemli yağlı güreş müsabakaları düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz; bu müsabakaların ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına, altyapısına, yürütülen projelere layıkıyla destek vermek. Milli birlik ve beraberliğimizin, ulusal değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için yağlı güreşleri desteklememizin önemi çok büyük. Yağlı Güreş Birliği'miz ve yerel idarelerimiz iş birliğiyle ata sporumuz için her türlü katkıyı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Birliğimizin tüm unsurlarıyla eş güdümlü çalışıp istişare halinde olarak yağlı güreşi ve özelde Balıkesir'imizde düzenlenen organizasyonları öne çıkarmak, değerini artırmak adına huzurlarınızda söz veriyorum."

Toplantıda, Kocaeli Derince Belediyesi de birlik üyeliğine kabul edildi. Böylelikle üye belediye sayısı 63'e yükseldi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika

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