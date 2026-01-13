Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Tekrar Söylemek İstiyorum: Mensubu Olduğum Parti CHP'dir"

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin meclis toplantısında açıklama yaptı. "Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum. Mensubu olduğum parti CHP'dir" diyen Akın, "Ben kendi adıma hizmette partizanlığı reddediyorum. Hizmette partizanlık mı olur? Bunun için burada Balıkesir'imizin sorunlarını çözmek, daha güzel, daha yaşanabilir bir Balıkesir'i ortaya koymak için ziyaretlerime, istişarelerime devam edeceğim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı birinci birleşiminde açıklamalarda bulundu.

Yapısı gereği çalışmalarını hiç kimseyi incitmeden sürdüğünü belirten Akın, şunları söyledi:

"Memlekete hizmet etmek için gerçekten yürekten, samimiyetle çalışan bir kardeşinizim. Benim gözümde bu mecliste olan herkes, Balıkesir'imize hizmet etme yolunda yol arkadaşımdır. Ben bunu böyle görüyorum. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti grubu… Hepimiz birlikte Balıkesir için mücadele ediyoruz. Tabii bazı genel ayrıntılarda, bazı siyasi ayrıntılarda veya genel siyasette ayrıştığımız noktalar olabilir. Gayet de doğal. Ama inanıyorum ki söz konusu Balıkesir ise hepimiz ve ben umuyorum, diliyorum, istiyorum ve görüyorum ki hepimiz yol arkadaşıyız, aynı amacı taşıyoruz.

Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum ve sizlerden saygı bekliyorum. Balıkesir'imizin çok geniş bir coğrafyası var. Çok büyük bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve halkımızın da acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Benim ise açık ve net buradan söylemek istiyorum: Birilerine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok. Hemşerilerim, 31 Mart 2024'te bana, size, buradaki tüm seçilmiş değerli arkadaşlarıma bin 825 günlük bir kredi verdi. Bin 825 gün. İnanın ben her günümü Balıkesir'in bu bildiğimiz sorunları için uğraşmakla, acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle, ihtiyaçlarını ve taleplerini giderebilmekle ilgili çalışıyorum ve böyle yapmaya devam edeceğim. Burada şunun altını çizmem lazım: Genel siyasi tartışmalara da vaktim yok. Olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Huzurunuzda tüm siyasi partilere gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizleri seviyorlar, destek vermek için mücadele ediyorlar. İstişare ediyoruz, konuşuyoruz, hepsiyle. Ama şunu söyleyeyim: Ben de hangi arkadaşım gelirse gelsin, hangi hemşerim kim benim yanıma gelirse gelsin ya da sokağa çıktığımızda, ilçelerdeki ziyaretlerimizde kim ulaşırsa ulaşsın; Cenab-ı Allah şahittir, hiç kimseye 'Hangi partiye oy verdin' diye sormadım. Tek bir soru sordum: 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' ya da 'Sizin için ne yapabilirim?'. İnanın bunu yüreğimle söylüyorum. Tabii şunun da altını çizmem lazım. Bunun farklı noktalara çekilmesini anlayamamakla birlikte, defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

"Tartışmaları bitirelim, Balıkesir'imize odaklanalım"

Başkan Akın, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Anlayamadığım bunu böyle düşünmek. Olmadığına dair veya onu anlayamıyorum. Ancak şunu söylemem lazım: Balıkesir'de yaşayan herkes benim ailemdir. 'Balıkesir benim ailem' derken ben buna yeni başlamadım. 14 yıl önce de 'Balıkesir benim ailem' dedim. Çünkü ailem olarak görüyorum ve aile her şeydir. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kadar net ifade ediyorum. Bunu sürekli tekrarlamanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Sizlerden de rica ediyorum; bu tartışmaları bitirelim, işimize gücümüze, Balıkesir'imize, halkımıza odaklanalım.

"İslam bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir"

İnsan öyle bir arada kalıyor ki; söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Ben umre ziyaretindeydim. Allah kabul etsin. Allah tekrarını bana nasip etsin, isteyen herkese de nasip etsin. Kutsal topraklara ihtiyacı var hepimizin. Oradayken tweet atmak zorunda kalmak beni çok yaraladı. Üzüldüm. Dedim ki, 'Ben ne için buradayım ve ne yapmak zorunda kalıyorum?' diye düşündüm. Size şu soruyu sormak istiyorum: Bu hak mı arkadaşlar? İnanın değil. Bunun herkesin böyle düşündüğünü ben düşünüyorum. Bir de burada yapılan büyük bir ayıp var. Bu ayıp bana değil, dinimize hakarettir, açık ve net. İslam bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. Benim umrede olmamı siyasi tartışmalara vesile edip bununla birleştirenlere gerçekten çok kırgınım. Bu ayıptır, günahtır. Cenab-ı Allah bu tür insanları inşallah ıslah eylesin. Öyle yorumlar oldu ki; 'Başkan umreye gidiyorsa kesin burada bir iş var.' Ben ilk defa gitmiyorum. İnşallah daha da giderim. İnşallah hep birlikte gideriz. Bu ne demek, gerçekten aklım almıyor. İddia ortaya atan ben değilim. İddianın gündeme gelmesine neden olacak hiçbir şey de yapmadım. Ben ne isem oyum. Milletvekili Ahmet Akın'ı nasıl tanıdıysanız veya Gönen'deki ailemi tanıyanlar yine aynı, değişen bir şey yok. Ben kendimden eminim. Ama birilerinin ibadetimi bile siyasetle birleştirecek kadar pervasız davranmasını içime sindiremiyorum. Yola çıkarken helallik istemek Türk milletinin geleneğidir. Ailenizle helalleşirsiniz. Ben de onu yaptım. Bakanlarımız geliyor, karşılıyorum. Cumhurbaşkanımız geliyor, karşılıyorum. Saygıda kusur etmiyorum. İlimize geldiğinde Cumhurbaşkanını karşılamak en başta devlet terbiyesinin gereğidir. Siyasi partileri ziyaret etmek, istişare etmek çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz de istişare ediniz diyor. İstişare ediyoruz. AK Parti grubuyla, MHP grubuyla görüşüyorum. Genel merkezlerine gidiyorum. CHP zaten partim, oraya da her gittiğim de gidiyorum. Ben açık ve net söylüyorum: Ben kendi adıma hizmette partizanlığı reddediyorum. Hizmette partizanlık mı olur? Bunun içi burada Balıkesir'imizin sorunlarını çözmek, daha güzel, daha yaşanabilir bir Balıkesir'i ortaya koymak için ziyaretlerime, istişarelerime devam edeceğim.

"İşimiz de gücümüz de Balıkesir"

Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Seçilirken halkın her kesiminden destek aldım. AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet, Zafer, Yeniden Refah, tüm siyasi görüşteki Balıkesirlilerden ve tabi ki en başta CHP seçmeninden destek aldım Bunu da gururla söylüyorum. Ben zoru tercih ettim. Çünkü ben Kuvayı Milliyeciyim. İlk günden beri birlikte olacağız ve Türkiye'ye bir model oluşturup inşallah her yerde aynı şekilde olacak ki insanların artık bu ayrıştırılmadan kopup, memlekete hizmete odaklansın. Bu arada biz bunu Balıkesir'de yapıyoruz. Balıkesir zaten Kuvayı Milliye'nin başkentidir. Balıkesir'in başkanına da bu yakışır. Birlikteliği sağlamak, hayatımda tattığım en büyük onur, en büyük mutluluk. Son kez ben Cumhuriyet Halk Partisi mensubuyum ama büyük Balıkesir ailemle ilgilenmek de benim görevim. Onun için de çalışmak istiyorum. Dedikodulara ayıracak vaktimiz yok. Millet bizden hizmet bekliyor. Biz bu koltuklarda hizmet için oturuyoruz. İşimiz de gücümüz de Balıkesir."