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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini yaptı. Yılmaz, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen önemli fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki seçkiden beğendiklerini oyladı. Yılmaz, fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu ve AA'yı tebrik ettiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
24.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:08
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Yılmaz, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Belediye Başkanı Yılmaz, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan ve " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Arif Hüdaverdi Yaman imzalı "Kurtuluş Sevinci", İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerini seçen Yılmaz, "Spor"da ise Özgür Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Birbirinden özel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Yılmaz, "Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi, verdiği mesaj var. AA yöneticileri ve çalışanlarını, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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