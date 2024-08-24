Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçinin işten çıkarıldığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçinin işten çıkarıldığı iddialarını yanıtladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçinin işten çıkarıldığı iddialarını yanıtladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın 1 Nisan'dan bu yana 700 işçinin işten çıkarıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ahmet Akın döneminde 71 personelin iş akdine son verildiği belirtildi.

24.08.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "700 işçinin işten çıkarıldığı" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada; Başkan Ahmet Akın döneminde 71 personelin "işe gelmeme", "disiplinsiz davranışlarda bulunma" ve "seçim sürecinde siyasi çıkar amaçlı işe alınma" gerekçeleriyle iş akdine son verildiğini bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın 1 Nisan'dan bu yana 700 işçinin işten çıkarıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İddia sahiplerini, iddialarını belgeleriyle ispatlamaya davet edilen açıklamada, Başkan Ahmet Akın'ın göreve başladığı tarihten itibaren belediye iştirakleri dahil 71 kişinin iş akdinin feshedildiği vurgulandı. İşten çıkarılan 71 kişiden 8'inin işe gelmediği halde maaşının yattığı tespit edilirken; 6 kişinin "disiplinsizlik", 39 kişinin de seçim öncesi son bir yılda "siyasi amaçlarla" işe alındığının belirlenmesi üzerine işlerine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, 31 Mart seçimlerini kazanmasının ardından belediye başkanı olarak göreve başlayan Ahmet Akın'ın yaklaşık dört aylık süreçte iş akdini feshettiği işçi sayısının 71, 2019 yılında aynı tarihte göreve başlayan önceki dönem AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ise 1 Nisan 2019-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında işten çıkardığı işçi sayısının 81 olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçinin işten çıkarıldığı iddialarını yanıtladı - Son Dakika

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