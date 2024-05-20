Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, \'Arı Varsa Hayat Var\' Sloganıyla Dünya Arı Günü Etkinliklerine Ev Sahipliği Yaptı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Arı Varsa Hayat Var" sloganı ile gerçekleştirilen '20 Mayıs Dünya Arı Günü' etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Başkan Ahmet Akın, "Gelecek arının kanadındadır. Arı yetiştiriciliğinde de hedefimiz, Türkiye'de bir numara olmak. Onun için çalışacağız ve destekleyeceğiz" dedi.

20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinliklerinin 14'üncüsü "Arı Varsa Hayat Var" sloganı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Her yıl arıların önemini vurgulamak ve onların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Arı Günü etkinlikleri kapsamında Avlu Yaşam Merkezi'nde bir kortej yürüyüşü gerçekleştiren arıcılar, ardından Kongre Merkezi'nde kurulan stantları incelemeye geçti. Stant incelemesinin ardından da protokol konuşmalarına geçildi.

Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akın, şöyle konuştu:

"Gelecek arının kanadındadır. Hakikaten çok güzel bir söylem. Bal, propolis ve diğer arı ürünlerini pandemi dolayısıyla artık herkes çok daha yakından tanıyor. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Arının sağlık olduğunu herkes anladı. Bizim desteklerimiz de artarak devam edecek. Göreve geldiğimde ilgili birimimizle görüştük. Ne yapabilirsek arıcılığı daha çok destekleyebiliriz diye ve ortaya koyduğumuz vizyonla arıcılıkla uğraşan tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız. Türkiye'de bal çeşitliliğinde bir numarayız. Bunu arttırmak için de elimizden gelen desteği ortaya koyacağız. Hedefimiz belli. Arı gibi çalışan bir belediyemiz var, inşallah arı yetiştiriciliğinde de hedefimiz Türkiye'de bir numara olmak. Onun için çalışacağız ve destekleyeceğiz."

Arı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür eden CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise "Gazi Mustafa Kemal'in de vurguladığı gibi gençler geleceğin teminatıdır. Arı üreticilerinin ne kadar zorlu koşullarda üretim yaptıklarını biliyorum. Hepsinin bu mücadelesinde yanında olacağım. Sahte ballarla ilgili yaşanan hak gaspının da takipçisi olacağız. Denetimlerin etkin ve yetkin olması için belediye başkanımızın da elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini görüyorum" diye konuştu.