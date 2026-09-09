Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi\'nde 35 bin metrekare alanı hayalet ağlardan

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemini korumak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle Edremit Körfezi'ndeki hayalet ağ temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 2026 yaz sezonunda yaklaşık 35 bin metrekarelik deniz alanını taradı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denizlerde terk edilen, kaybolan veya çeşitli nedenlerle deniz tabanında bırakılan balıkçı ağlarının deniz ekosistemine zarar vermesini önlemek amacıyla deniz tabanındaki hayalet ağları temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında deniz canlılarının yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla denizler hayalet ağlardan arındırılıyor.

Balıklar, deniz kaplumbağaları, kabuklular ve birçok canlı türünün takılarak yaşamını yitirmesine sebep olan hayalet ağlar, deniz habitatının zarar görmesiyle biyolojik çeşitliliğin de azalmasına yol açıyor. Edremit Körfezi'nin doğal zenginliklerinin korunması için bilimsel veriler ışığında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı yaz sezonunda yaklaşık 35 bin metrekarelik deniz alanını taradı.

Karada, kıyı şeritlerinde ve denizlerde kentin geleceğini korumaya yönelik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, şöyle konuştu:

"GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Deniz ekosistemi içerisinde bulunan hayalet ağların tespit ve çıkarma çalışmalarını hocalarımızla ve Büyükşehir Belediyesi dalış ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Her yıl özellikle yaz ve sonbahar döneminde deniz içerisinde bulunan canlılara önemli zararları bulunan hayalet ağların temizlik çalışmalarını ekiplerimizle birlikte sürdürüyoruz. Her seferde onlarca futbol sahası büyüklüğündeki alan taranarak bu hayalet ağların tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sadece denizlerimizi temizlemekle kalmıyor, hayalet ağların zararlarını da önlemiş oluyoruz. Bu çalışmalarda bize destek veren hocalarımıza ve gönüllülük esasına bağlı olarak özellikle tespit çalışmalarında bize önemli katkı sağlayan vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek nesillere daha iyi, yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir mavi ve yeşil sunmak adına bizler çalışmalarımıza özveri ve hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz."

"HAYALET AĞLAR CANLILAR İÇİN CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Deniz yaşamının korunması için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilim ve Teknolojisi Fakültesi'nden Doç. Dr. Alkan Öztekin ise "Ayvalık Güneş Adası'nda denizlerin altında görünmeyen, canlılar için ciddi tehlike oluşturan hayalet ağların temizlenmesi için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarda yer alan Gelibolu Piri Reis Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi Dr. Gençtan Erman Uğur da "Doğayı korumak, türlerin çeşitliliğini sağlamak açısından bu zararlı ağları deniz dibinden çıkarma çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel balıkçılıkta hayalet ağlarla avcılığın yasak olduğuna değinen Yalova Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Talip İbin, "Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin iş birliğinde yürütülen 'Hayalet Ağların Denizden Çıkarılması' projesinde danışman olarak bulunuyorum. Endüstriyel balıkçılıkta trol ağlarıyla avcılık yasak.Bulduğumuz derinlikte 38 metrede olan bu ağ, 5 metre derinlikte içindeki taş ve toprak birikimi boşaltılarak güverteye alındı" diye konuştu.

"DENİZLERİ HAYALET AĞLARDAN TEMİZLİYORUZ"

Hayalet ağların temizliğine ilişkin bilgi veren İstanbul Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi Ata Aksu da "Denizlerimizde bulunan, suyun altında istenmeden bırakılmış, kaybedilmiş, akıntılar ve ya dalgalar sebebiyle kaybedilmiş, balıkçılar tarafından bulunan ağların temizliğini gerçekleştirdik. Bunlara hayalet ağ diyoruz. Bu ağları 37 metreden 5 metreye kadar getirip, kaldırma balonları vasıtasıyla büyük kütledeki bir ağı suyun altından temizlemiş olduk. Bu ağlar deniz ekosistemine zarar veriyor. Biz de bu ağları temizlemeye çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.