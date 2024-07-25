Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Marmara Denizlerini Hayalet Ağlardan Arındıracak - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Marmara Denizlerini Hayalet Ağlardan Arındıracak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerini hayalet ağlardan arındırarak biyoçeşitliliğini koruyacak.

25.07.2024 13:48  Güncelleme: 15:06
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında 5 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerini hayalet ağlardan arındırarak biyoçeşitliliğini koruyacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında 3 yıl boyunca Ege ve Marmara Denizlerinde " Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibini" oluşturan Büyükşehir Belediyesi, protokol süresini 5 yıl daha uzatarak denizleri hayalet ağlardan arındırmaya devam ediyor. Denizaltındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olan, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atan hayalet ağlarla mücadelesini önceki yılların da üzerine çıkaracak olan Büyükşehir Belediyesi "Denizler geleceğimizin teminatıdır" sloganıyla hareket edecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ile protokolü gerçekleştirdi.

Protokolle 5 yıl boyunca Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağlar temizlenecek, yapay resif alanları oluşturulacak, kırmızı mercanlar gibi bölgeye özel sualtı değerleri korunacak, küçük balıkçılar desteklenecek ve sualtı dalış turizminin geliştirilmesi gibi projeler yürütülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Marmara Denizlerini Hayalet Ağlardan Arındıracak - Son Dakika

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