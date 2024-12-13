Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hayalet Ağlarla Mücadelede Ödül Aldı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ege ve Marmara Denizleri'nde hayalet ağları ve diğer atıkları temizlemeye yönelik mücadelesi, 'İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi'nde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Ödülleri'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü. "Denizler geleceğimizin teminatıdır" sloganıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ege ve Marmara Denizleri'nde hayalet ağları ve diğer atıkları temizlemeye yönelik mücadelesi 'İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi'nde en iyi örnekler arasında gösterildi.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine,Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın adına Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner katılarak ödülü, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi

Ödüle layık görülen çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın önderliğinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yapılan protokolün süresinin 5 yıl daha uzatıldığını belirtti. Ege ve Marmara Denizleri'nde Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibini oluşturduklarını sözlerine ekleyen Çelikyurt Uzuner, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerle iş birliği yapılarak tüm Marmara'yı hayalet ağlardan arındırabilecek kapasitede olduklarının altını çizdi.