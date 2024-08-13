Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri, Yangında Kurtardığı Yavru Kediyi Sahibine Teslim Etti

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Seray Başol'ün alevlerin arasından kurtardığı yavru kedi Biber'in tedavisi tamamlandı. Biber, Başkan Ahmet Akın, itfaiye eri Seray Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından sahibine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen günlerde Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bir evde çıkan yangını kısa sürede söndürmüştü. Yangın sırasında itfaiye eri Seray Başol alevlerin arasından bir yavru kediyi kurtarmış; kedi, Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından tedavi altın alınmıştı.

Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan yavru kedi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye eri Seray Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından sahibi Elif Biroğlu'na ulaştırıldı. Yaklaşık bir ay önce sokakta bulduğu ve sahiplendiği kedisine 'Biber' ismini veren Elif Biroğlu, kedisini yangından kurtarıp sağlığına kavuşturdukları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

"Can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' projesi ile sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatarak, Türkiye'ye örnek olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Biber, evine kavuştu. Biz mutluyuz. Bizler özellikle can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Bu vicdan işi. Bizler her zaman sokaktaki canlarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu bir yuvaları olması için şehrimizde sahiplendirme seferberliği başlattık. https://candostlar.balikesir.bel.tr/ adresinden isteyen tüm vatandaşlarımız barınaklarımızda bulunan can dostlarımıza yuva olabilir. Bu can dostlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Tedavisi tamamlandı

İtfaiye eri Seray Başol da "Miniğimizi sahibine teslim ettik. Çok mutluyuz. İnşallah, bundan sonraki yaşamını da sağlıklı bir şekilde sürdürür" ifadelerini kullandı.

Yavru kedi Biber'in tedavisi ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk, şunları kaydetti:

"Kedimiz bize ulaştığında bitkin haldeydi. İlk anda itfaiye erimizin oksijen desteği sayesinde kedimiz hayatta kalmıştı. Rutin tahlilleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. Karbon monoksit zehirlenmelerinde ilk 48 tehlikeli bir süreç olduğu için kedimiz bizim gözetimimiz altında yoğun bakımda kaldı. Sonrasında tedavisini tamamlayarak kedimizi sahibine teslim ettik."

"Diğer belediyelere ve belediye başkanlarına inşallah örnek olur"

Biber'i 1 ay önce sokaktan sahiplendiğini belirten Elif Biroğlu ise "Çok küçüktü, sokakta yaşayamaz diye düşündüm, hastaydı. Tedavisini ve aşılarını yaptırdım. Daha sonra evde böyle bir olay cereyan etti. Çok şükür şu an kurtuldu. Ahmet Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ilgilendiği için sokak hayvanlarıyla. Diğer belediyelere ve belediye başkanlarına inşallah örnek olur" diye konuştu.