Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Komşu İllere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Komşu İllere Ziyaret Gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerdeki büyükşehir belediyeleriyle iş birliği oluşturmak amacıyla ziyaretler düzenledi. Ziyaretlerde ortak çalışma alanlarının önemine vurgu yapıldı.

16.12.2024 11:51  Güncelleme: 13:47
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerdeki büyükşehir belediyeleriyle ortak çalışma zemini oluşturmak için ziyaretler düzenledi. Ziyaretlerde dayanışma ve iş birliği mesajları verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerle ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla büyükşehir belediyelerinin daire başkanlıklarını ziyaret ediyor. Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu'nun da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Erdal Özçelik ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, iş birliği içerisinde ortak çalışma alanlarının oluşturulmasının büyükşehirler açısından dayanışmayı da güçlendireceği belirtildi.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret ederek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamını iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Komşu İllere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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