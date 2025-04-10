Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmete Açtığı 'Emekliler Evi'ne Yoğun İlgi

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlığı Şehitler Parkı içerisinde bir ay önce hizmete açtığı "Emekliler Evi" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Herkesin kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği Asri Mezarlığı Şehitler Parkı'nın içerisinde yer alan ve yaklaşık bir ay önce açılan 'Emekliler Evi'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren 'Emekli Evi'nde yaş almış vatandaşlar keyifle ve güvenle vakit geçiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak işletilen 'Emekliler Evi'nde kahve 5 liradan, çay ve su 2,5 liradan satışı sunuluyor.

"Ücretler çok çok iyi çok makul"

Emekliler Evi'nde vakit geçiren vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Neşet Güven, fiyatların oldukça ekonomik olduğunu vurgulayarak her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti.

-Feridun Uygur: "Çok memnunuz. Piyasanın hali malum. Arayıp da bulamadığımız bir yer."

-Sebahat Kurtuluş: "Takdir ettiğim bir hizmet. Sıkıldığımızda gelip bir çay içebileceğiz."

- Yaşar Özdemir: "Artık buranın müdavimiyiz. İyi olacak bizim için bütün arkadaşlar seviniyor. Ücretler çok çok iyi çok makul. Bizleri düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gidip pahalı yerlerde çay içemiyoruz; çay 30, kahve 40 lira."

- Ayşe Ünal: "Ahmet Akın Başkanımızın bizim gibi emeklileri düşünmesinden çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Çay, kahve dışarıda çok pahalı. Burada hem çok güzel hem de uygun fiyatlı."

-Emine Aydoğdu: "Fiyatlar çok uygun. Mutlu olduk, evimize de yakın."