Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzaladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan boksör Esra Yıldız Kahraman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Akın, Balıkesir'in sporda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını belirtti.

10.06.2024 15:50  Güncelleme: 17:47
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçen hafta Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörü Esra Yıldız Kahraman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Akın, "Balıkesir her şeyde olduğu gibi sporda da Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcularla anlaşma yenilemeye devam ediyor. Bu çerçevede, geçen hafta Tayland'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde 57 kiloda mücadele ederek 3 maçın 3'ünü de kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boksörü Esra Yıldız Kahraman ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'na vize alarak hem Balıkesir'i hem de Türkiye'yi gururlandıran 26 yaşındaki milli sporcu Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik eden Başkan Akın, "Genç sporcumuzu bünyemizde bulundurmaktan büyük onur duyuyoruz. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizde sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceğiz. Balıkesir her şeyde olduğu gibi sporda da Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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