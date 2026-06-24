BAÇEM'de öğrencilere tarım eğitimi

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), gerçekleştirdiği teknik geziler ve uygulamalı eğitim programlarıyla öğrencileri tarım ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıl boyunca düzenlenen ziyaret programları kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından binlerce öğrenci BAÇEM'i ziyaret ederek tıbbi ve aromatik bitkileri yakından tanıma, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yerinde inceleme ve üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. Uzman personel rehberliğinde gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler, aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesinden işlenmesine kadar geçen süreci yerinde gözlemledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından getirilen bitki türlerini inceleyen öğrenciler, kullanım alanlarını, ekonomik değerlerini ve doğaya sağladıkları katkılar hakkında bilgiler edindi.

Burhaniye Mercan Adası İlkokulu, Gazi İlkokulu, Sekiz Eylül İlkokulu, Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu, Celal Toraman Anadolu Lisesi, Hasan Çoban Mesleki Anadolu Lisesi ile Edremit Anadolu Lisesi ve Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı programlarda, BAÇEM'in koleksiyon bahçeleri, seraları, üretim alanları, kurutma tesisleri ve distilasyon üniteleri ziyaret edildi.

ULUSLARARASI BOYUTTA İLGİ

Programların uygulamalı bölümlerinde öğrenciler, biberiye ve reyhan fidelerini toprakla buluşturdu. Böylece öğrenciler, hem üretim süreçlerini deneyimleme hem de doğayla doğrudan bağ kurma imkanı buldu. Ayrıca TEMA Vakfı Burhaniye Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlendirildi. Programlar kapsamında gerçekleştirilen meşe fidanı dikimleriyle doğaya kalıcı katkı sağlandı. BAÇEM'in eğitim faaliyetleri uluslararası boyutta da ilgi görmeye devam ediyor. Erasmus+ KA210 "Digital EcoSolutions: Addressing Climate Change in Digital Era" projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenler de BAÇEM'i ziyaret ederek sürdürülebilir tarım uygulamaları, kompost üretimi, doğal ürün geliştirme süreçleri ve bitki doku kültürü çalışmaları hakkında bilgi aldı.