Balıkesir'de 158 Düzensiz Göçmen ve 13 Kaçakçı Yakalandı

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Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 158 düzensiz göçmen ile 13 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 25 Kasım – 01 Aralık 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Altıeylül, Edremit ve Karesi ilçelerinde toplam 16 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 99 Afganistan, 31 Suriye, 19 Sudan, 5 Mısır, 3 Filistin ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 158 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 16 şüpheliden mahkemeye çıkarılan 7 insan kaçakçısı tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 kamyonet, 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.