Balıkesir'de 158 Düzensiz Göçmen ve 13 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 158 düzensiz göçmen ile 13 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 25 Kasım – 01 Aralık 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Altıeylül, Edremit ve Karesi ilçelerinde toplam 16 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 99 Afganistan, 31 Suriye, 19 Sudan, 5 Mısır, 3 Filistin ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 158 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 16 şüpheliden mahkemeye çıkarılan 7 insan kaçakçısı tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 kamyonet, 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
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