Balıkesir\'de 19 Mayıs coşkusu: Fener alayı düzenlendi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenledi. Yürüyüş ile caddeler, kırmızı beyaza büründü.

Şeyh Lütfullah Camisi önünden başlayarak 50. Yıl Spor Parkı'na kadar büyük bir katılımla gerçekleştirilen fener alayına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'a ellerinde bayraklarla binlerce vatandaş eşlik etti.

Bayraklardan oluşturulan koridorda marşlar eşliğinde yürüyen yurttaşlar, caddeleri kırmızı beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun da katıldığı yürüyüşün sona ermesinin ardından, 50. Yıl Spor Parkı'ndaki "Mörfi" grubu sahne aldı.