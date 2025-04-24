İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesinin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 23 Nisan Gösterisine Müfettiş Görevlendirildi - Son Dakika
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