Balıkesir'de 3. Kurtuluş Festivali Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de 3. Kurtuluş Festivali Başladı

Balıkesir\'de 3. Kurtuluş Festivali Başladı

Balıkesir'in kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısıyla düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali başladı. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

02.09.2024 16:17  Güncelleme: 16:29
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(BALIKESİR)- Balıkesir'in kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali kapsamında başlayan etkinlikler, 6 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin iş birliğinde 30 Ağustos-6 Eylül arasında düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali, vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında Kuvayi Milliye Meydanı'nda Halk Dansları Topluluğu gösterisi sahnelendi. Unutulmaz şarkılara hayat veren Balıkesir Kent Orkestrası, seyircilere muhteşem bir akşam yaşattı. Ritmin Dansı grubunun dans gösterisinin ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, geçmişten günümüze Türk müziğinin seçkin eserlerini Balıkesirliler için seslendirdi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşatan festival, Mehteran Takımı'nın gösterisi ve Onur Yaman'ın konseri ile devam etti. Batı Sahne Dans Topluluğu'nun dans gösterisi ise izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

"Bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar"

Süheyl ve Behzat Uygur'un müzikli gösterisi "Hey Gidi Günler", yurttaşları kahkaha ve nostalji dolu bir yolculuğa çıkardı. Balıkesir'de çok iyi karşılandıklarını belirten Süheyl Uygur "Harikaydı vallahi. 'Hey Gidi Günler' adlı gösterimizi yaptık. Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan lezzetler de sunduk seyircimize, içimizden geldi çünkü. Harika bir seyirci vardı. Seyirci eğlenince, gülünce biz de sahnede eğleniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

"Balıkesir'in içinde kültür ve sanatla ilgili bir şey yapılacaksa destek vermeye hazırız"

Balıkesir'e ilk defa çocuk yaşta, babası Nejat Uygur ve annesi Necla Uygur ile birlikte geldiklerini söyleyen Behzat Uygur, "Burada Balıkesir Fuarı'nda minder sattık, su sattık tiyatroda. Öyle başladık tiyatroya aslında. Balıkesir seyircisi bizi hiç yalnız bırakmadı. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu yolculuk, bu serüven ömür boyu devam edecek. Biz olalım ya da olmayalım, Balıkesir'in içinde kültür ve sanatla ilgili bir şey yapılacaksa destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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