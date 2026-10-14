Balıkesir\'de akran zorbalığını önlemeye aile temelli eğitim programı başlatıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan "Sevgili Ailem, Saygılı Akranlarım, Güvenli Yarınlarım" projesi kapsamında "Akran Zorbalığını Önlemede Aile Temelli Eğitim Programı" törenle başlatıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı bünyesinde kabul edilen projenin Balıkesir Öğretmenevi'ndeki açılış programında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu tarafından sunum yapıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, törende yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik sisteminin bireyin topluma uyum sürecini desteklediğini ve yeniden suç işleme riskini en aza indirmeyi amaçladığını söyledi.

Projeyle önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Akın, "Akranların, ailelerin ve sosyal çevrenin bireylerin gelişiminde bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumumuzun geleceğine ilişkin önemli bir sorumluluğu ilimizdeki tüm paydaşlarla birlikte üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da projenin önemine dikkati çekerek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Törene, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Özer, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile kurum temsilcileri katıldı.