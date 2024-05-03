Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uygulamada binlerce kişi sorgulandı, umuma açık yerler denetlendi ve trafik denetimleri yapıldı. Uygulama sonucunda 10 zanlı yakalandı ve trafikte 348 bin 235 lira idari para cezası kesildi.

03.05.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü 92 ekip ve 402 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamada 2 bin 10 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 372 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlendi.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 zanlı yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 90 araç sürücüsüne toplam 348 bin 235 lira idari para cezası kesildi, 23 araç trafikten menedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, trafik, Bahçe, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement