Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda 360 personel görev aldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalanırken, 105,08 gram esrar da ele geçirildi. Ayrıca, trafik uygulamalarında 30 araç sürücüsüne toplam 128 bin 302 lira idari para cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.

23.02.2024 11:05
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik 360 personelin katılımıyla il genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 105,08 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca, trafik uygulamalarında 30 araç sürücüsüne toplam 128 bin 302 lira idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamalarında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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