Balıkesir'de bir haftada 70 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de bir haftada 70 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi tutuklandı

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Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde bir hafta boyunca düzenlediği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, çok sayıda makaron ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik çalışmalarında 10 kişi tutuklanırken, göçmen kaçakçılığı kapsamında 34 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde bir hafta boyunca denetimler yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerince kişilere karşı meydana gelen 292 olayın 285'i, mal varlığına karşı meydana gelen 108 olayın 53'ü aydınlatıldı. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 olaya müdahale edildi, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 389 bin 360 dolu makaron, 70 bin 800 boş makaron, kaçak sigara, tütün ve alkollü içkilere el konuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 42 olaya yönelik çalışmalarda 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, sentetik ecza, bonzai, ecstasy, kokain ve eroin ile 30 kök kenevir ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü Bandırma'da yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, il merkezi ve Bandırma'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Trafik ekiplerince 31 bin 635 araç denetlendi, 601 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde meydana gelen 112 yaralamalı trafik kazasında, 141 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de bir haftada 70 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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