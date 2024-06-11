Balıkesir'de Çocuk Meclisi Kuruluyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Çocuk Meclisi kurulması için çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim vaatlerinden olan Çocuk Meclisi ile Balıkesirli çocuklar, kentte söz sahibi olacak.

Geçen günlerde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Çocuk Meclisi kurulması için Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in koordinasyonunda çalışmalar başladı. Çocukların kent yönetimi ile kentlilik bilincinin geliştirilerek, öneri ve projelerinin üretilmesini teşvik etmek amaçlı kurulacak Çocuk Meclisi, aynı zamanda çocuk dostu kent modeline ulaşmayı da hedefliyor.

Çocukların; kentten beklentilerini, hak ve sorumluluklarını, meclis çatısı altında oluşturulan demokrasi kültürü içerisinde öğrenmesini sağlayacak Çocuk Meclisi, onların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin gönüllülük esasına dayanarak oluşturulacak mecliste, çocuk dostu kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar ön planda tutulacak.

Başkan Akın'ın önerisiyle Emekli Meclisi ve Çevre Meclisi kurmak için de çalışmalar başladı.