Balıkesir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi

Balıkesir\'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda program düzenlendi

Balıkesir'de "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi.

07.05.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi.

"Hayatla Yarışılmaz" temasıyla organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programda yaptığı konuşmada, trafik güvenliğinin önemine değinerek sürücü ve yayalara kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İl genelinde geçen yıl 51 kişinin trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Ustaoğlu, "Ülkemizde her yıl yaşadığımız binlerce trafik kazasında yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafik kurallarına uyma noktasında toplumsal bilinci ileriyi taşıma adına bu gibi etkinlikler yaparak bir kültür altyapısını oluşturmak önem arz ediyor. Burada yavrularımızla beraber bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Serdar Güler de trafik kazalarının toplumun genelini ilgilendiren üzücü ve yıkıcı sonuçlarının bulunduğunu, trafik konusunda bilinçlenmenin ve bunu davranış haline getirmenin daha güvenli bir trafik ortamı sağlayacağı gibi aksi davranışların kazalarla sonuçlanabildiğini söyledi.

Güler, "2023 yılında ülkemizde 207 bin 902 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 211 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 305 bin 227 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Yine aynı yıl Balıkesir il geneli polis ve jandarma bölgesinde 4 bin 16 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 51 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 bin 816 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır." diye konuştu.

Okullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren Yaren Taş, Duru Tabanlı, Zührenaz Şeker'e, resim yarışmasında dereceye giren Ömer Aras Demir, Elif Türksever, Buğlem Serengil'e, kompozisyon yarışmasında dereceye giren Fatma Gül Kaya, Zeynep Naz Özkan, Enes Gergöz'e ödülleri verildi.

Yılın başarılı trafik görevlileri Selin Zeybek, Erkan Özkurt, Hüseyin Avni Cansız, Kasım Babacan, Serkan Demir ve Gökhan Gölge ile örnek sürücüleri Erkan Okçelik ve Özgür Sevimli de ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Trafik Haftası, Balıkesir, trafik, Çocuk, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
15:01 Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti
14:31 CHP, 26 Mayıs’ta ’’Büyük emekli mitingi’’ düzenleyecek CHP, 26 Mayıs'ta ''Büyük emekli mitingi'' düzenleyecek
14:11 Papaza suikast girişimi Tetiği çeken saldırgan, amacına ulaşamadı Papaza suikast girişimi! Tetiği çeken saldırgan, amacına ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 15:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement