Balıkesir\'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda program düzenlendi

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Balıkesir'de "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda program düzenlendi.

"Hayatla Yarışılmaz" temasıyla organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programda yaptığı konuşmada, trafik güvenliğinin önemine değinerek sürücü ve yayalara kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İl genelinde geçen yıl 51 kişinin trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Ustaoğlu, "Ülkemizde her yıl yaşadığımız binlerce trafik kazasında yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafik kurallarına uyma noktasında toplumsal bilinci ileriyi taşıma adına bu gibi etkinlikler yaparak bir kültür altyapısını oluşturmak önem arz ediyor. Burada yavrularımızla beraber bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Serdar Güler de trafik kazalarının toplumun genelini ilgilendiren üzücü ve yıkıcı sonuçlarının bulunduğunu, trafik konusunda bilinçlenmenin ve bunu davranış haline getirmenin daha güvenli bir trafik ortamı sağlayacağı gibi aksi davranışların kazalarla sonuçlanabildiğini söyledi.

Güler, "2023 yılında ülkemizde 207 bin 902 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 211 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 305 bin 227 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Yine aynı yıl Balıkesir il geneli polis ve jandarma bölgesinde 4 bin 16 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 51 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 bin 816 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır." diye konuştu.

Okullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren Yaren Taş, Duru Tabanlı, Zührenaz Şeker'e, resim yarışmasında dereceye giren Ömer Aras Demir, Elif Türksever, Buğlem Serengil'e, kompozisyon yarışmasında dereceye giren Fatma Gül Kaya, Zeynep Naz Özkan, Enes Gergöz'e ödülleri verildi.

Yılın başarılı trafik görevlileri Selin Zeybek, Erkan Özkurt, Hüseyin Avni Cansız, Kasım Babacan, Serkan Demir ve Gökhan Gölge ile örnek sürücüleri Erkan Okçelik ve Özgür Sevimli de ödüllendirildi.