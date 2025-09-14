Balıkesir'de Çocuklar İçin Beslenme Desteği Devam Ediyor

(BALIKESİR) - Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların dengeli ve sağlıklı gıdaya erişimi için öğrencilere beslenme desteği vermeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen Beslenme Paketi Desteği, gelen yoğun talep doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca uzman diyetisyen kontrolünde protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beş günlük beslenme paketlerinde sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinler bulunuyor. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hazırlanan paketler, her hafta başında öğrencilerin evlerine teslim ediliyor.

"Onların mutluluğu, sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, desteğe ilişkin, "2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Evlatlarımız okullarına gönül rahatlığıyla gitsin, sağlıklı ve dengeli beslenebilsin diye geçen yıl başlattığımız beslenme paketi desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Dar gelirli ailelerimizin yükünü bir nebze de olsun hafifletmek, çocuklarımızın sağlıklı gıdaya erişebilmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak evlatlarımızın beslenme çantalarını dolduruyoruz. Benim önceliğim her zaman evlatlarımız. Onların mutluluğu, sağlığı için tüm imkanlarımızı seferberdir" ifadelerini kullandı.

Beslenme Paketi Desteği projesi sayesinde 1. ve 4. sınıflar arasında eğitim öğretim hayatlarına devam eden ilkokul çağındaki öğrenciler, sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliyor.

Destekten faydalanmak isteyen aileler, 444 40 10 iletişim numarası üzerinden Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayıp kayıt oluşturabilecek.