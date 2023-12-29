Balıkesir\'de DEAŞ\'a finans sağlayan 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Altıeylül ve Edremit'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.