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Balıkesir'de DEAŞ'a finans sağlayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de DEAŞ'a finans sağlayan 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 3 şüphelinin adreslerine düzenledikleri operasyonda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi ve tutuklandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir\'de DEAŞ\'a finans sağlayan 2 zanlı tutuklandı
29.12.2023 - 16:55,  Güncelleme: 16:55
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Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Altıeylül ve Edremit'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Edremit, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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