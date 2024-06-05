Balıkesir\'de DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu ve örgüt içinde çalışmalar yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu A.F.K'nin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
Ekipler, il merkezinde belirledikleri adrese yaptıkları baskında şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, bilgisayar, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
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