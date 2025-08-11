Balıkesir\'de Deprem Artçıları

AFAD: 10'U 4'ÜN ÜZERİNDE 237 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.