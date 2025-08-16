Balıkesir'de Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı

16.08.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Sındırgı'daki depremin ardından 729 binada ağır hasar tespit edildiğini açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen Balıkesir ve Manisa'daki hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Next Sosyal'deki hesabından Balıkesir Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık." diyen Kurum, Sındırgı'daki bütün evlerin hasar tespit taramalarının yapıldığını bildirdi.

Kurum, "Ekiplerimizce yapılan incelemelerde, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi." ifadesini kullandı.

Ağır hasarlı yapıların vakit kaybedilmeden yıkılacağını belirten Murat Kurum, inşa faaliyetlerine başlanacağını ve ilk etapta Sındırgı'da mayıs ayında bitirilmesi planlanan TOKİ'nin yapacağı 100 evin, hak sahibi vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Murat Kurum, Balıkesir, Sındırgı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:27:31. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.