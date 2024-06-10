Balıkesir\'de Dondurma Firmasına Ait Araç Yaya Çarptı: 1 Ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dondurma firmasına ait hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çanakkale - İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, yaya olarak yolun karşısına geçmeyen çalışan Onur Karaer'e (39) sürücüsü öğrenilemeyen 10 ALL 375 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Karaer, kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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