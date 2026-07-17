Dünya Halk Dansları Grupları Balıkesir'de Sahne Aldı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışması, dünyanın dört bir yanından grupları Balıkesir'de ağırladı.

Geleneksel dans alanındaki en prestijli uluslararası etkinliklerden biri olan Dünya Halk Dansları Yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlendi. Açılışı, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan yarışmanın Balıkesir ayağı, Yay/Ada Amfi'de gerçekleştirildi. Toplamda 5 kıta, 37 ülkeden 45 grubun katıldığı yarışmanın Balıkesir etabında 20 ülkeden 20 grup yer aldı. Programa; Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Dünyanın dört bir yanından gelen dans topluluklarını aynı sahnede buluşturan yarışmada ekipler halk danslarının zengin çeşitliliğini sahneye taşıdı. Azerbaycan'dan Meksika'ya, Çek Cumhuriyeti'nden Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyanın kültürel mirası sahneye taşındı. Rengarenk geleneksel kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla ekipler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.