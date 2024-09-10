Balıkesir'de Engellilere Ücretsiz Su Desteği

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin engelli, gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz su desteği devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarımız için su ücretsiz olmalı, çünkü onlara borcumuz var. Temel ihtiyaçlarına erişimini kesintisiz sürdürmek bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönem borçlarına rağmen engelli bireyler, gaziler, şehit yakınları, üniversite öğrencileri ve sosyal yardım alan vatandaşlara su hizmetini ücretsiz sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 17 bin 686 engelli birey, 2 bin 212 gazi-şehit yakını-vazife malulü, 3 bin 548 sosyal yardım alan vatandaş, 727 depremzede ve 768 öğrenci olmak üzere toplamda 24 bin 941 kişiye sosyal destek kapsamında ücretsiz su hizmeti sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, borçlara rağmen sosyal yardımlardan vazgeçmenin söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

" Engelliler, şehit aileleri, gaziler, sosyal yardım alan vatandaşlar, depremzedeler ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz su hizmetinin devam etmesi konusunda kararlılık gösteriyor ve bu yardımların kurumun sosyal sorumluluk anlayışının temel taşlarından biri. Geçmişten devraldığımız ağır borç yüküne rağmen, vatandaşlarımızın özellikle dezavantajlı kesimlerinin temel ihtiyaçlarına erişimini kesintisiz sürdürmek bizim öncelikli görevimizdir. Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarımız için su ücretsiz olmalı, çünkü onlara borcumuz var. BASKİ'nin içinde bulunduğu mali sıkıntılara rağmen bu uygulamadan geri adım atmayacağız."