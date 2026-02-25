Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Ali Babacan, Taziye Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ali Babacan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.