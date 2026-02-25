Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.