Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başsağlığı Mesajı Yayımladı

25.02.2026 07:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

