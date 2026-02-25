Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... DSP Genel Başkanı Aksakal Başsağlığı Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.